Самая мощная трансферная закупка в РПЛ прямо сейчас

Мансилья занял третье место в «Оренбурге» по игровому времени (2212 минут). А ещё он был вторым в команде по количеству голов (5) и первым — по системе «гол+пас» (9, 5+4). После трансфера Мансилья подчеркнул, что очень рад снова попасть в один клуб со своим другом Сидоровым. Брайан играет в России с лета 2022 года. Сначала «Оренбург» арендовал его у аргентинского «Расинга», а потом оформил полноценный трансфер. «Ахмат» приобрёл четырёх новичков, каждый из которых знает, что такое борьба за выживание в РПЛ.