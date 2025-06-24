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Дегтярев рассказал, как Дзюба поздравил болельщицу с пополнением в семье

Дегтярев: Дзюба поздравил болельщицу «Акрона» с пополнением в семье.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал РИА Новости, что по его просьбе футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поздравил болельщицу с предстоящим пополнением в семье, после чего женщина успешно родила.

«Дзюба — прекрасный футболист. Я как-то попросил его поздравить мамочку в Тольятти. Женщина обратилась ко мне во время личного приема, вот фанатеет она от Дзюбы — и все. И Артем откликнулся. Он поздравил — и она успешно разродилась. Многодетная мама. Могу сказать, что Артем Дзюба — человек с большим сердцем. Молодец!» — сказал Дегтярев.

В начале июня Дзюба до конца сезона-2025/26 продлил контракт с «Акроном», за который выступает с сентября 2024 года.

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