Дегтярев рассказал, как Дзюба поздравил болельщицу с пополнением в семье

«Дзюба — прекрасный футболист. Я как-то попросил его поздравить мамочку в Тольятти. Женщина обратилась ко мне во время личного приема, вот фанатеет она от Дзюбы — и все. И Артем откликнулся. Он поздравил — и она успешно разродилась. Многодетная мама. Могу сказать, что Артем Дзюба — человек с большим сердцем. Молодец!» — сказал Дегтярев.