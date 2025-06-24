Дегтярев рассказал, как Дзюба поздравил болельщицу с пополнением в семье

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал РИА Новости, что по его просьбе футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поздравил болельщицу с предстоящим пополнением в семье, после чего женщина успешно родила.
«Дзюба — прекрасный футболист. Я как-то попросил его поздравить мамочку в Тольятти. Женщина обратилась ко мне во время личного приема, вот фанатеет она от Дзюбы — и все. И Артем откликнулся. Он поздравил — и она успешно разродилась. Многодетная мама. Могу сказать, что Артем Дзюба — человек с большим сердцем. Молодец!» — сказал Дегтярев.
В начале июня Дзюба до конца сезона-2025/26 продлил контракт с «Акроном», за который выступает с сентября 2024 года.