ЦСКА продлил контракт с Гайичем

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с сербским защитником Миланом Гайичем.
Новое соглашение с 29-летним крайним защитником будет действовать до конца сезона-2026/27.
Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года, за это время провел 112 матчей, забил семь голов и сделал девять голевых передач.
Вместе с «красно-синими» сербский защитник дважды выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны. В его активе два матча в составе сборной Сербии.