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ЦСКА продлил контракт с Гайичем

ЦСКА объявил о продлении контракта с сербским защитником Гайичем.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с сербским защитником Миланом Гайичем.

Новое соглашение с 29-летним крайним защитником будет действовать до конца сезона-2026/27.

Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года, за это время провел 112 матчей, забил семь голов и сделал девять голевых передач.

Вместе с «красно-синими» сербский защитник дважды выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны. В его активе два матча в составе сборной Сербии.