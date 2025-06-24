«Севилья» интересуется нападающим «Зенита» — источник

Действующий контракт Матео Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2024/2025 Кассьерра провёл за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах. На счету колумбийского форварда 12 забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кассьерры в € 10 млн.