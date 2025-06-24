Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провёл рабочую встречу с Алексеем Миллером

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом стал «Краснодар», тройку лидеров замкнул ЦСКА. С 2018 по 2024 год РПЛ неизменно выигрывали сине-бело-голубые. Сезон-2024/2025 стал единственным для Сергея Семака, когда «Зениту» под его руководством не удалось стать чемпионом России.