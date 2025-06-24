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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провёл рабочую встречу с Алексеем Миллером

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила, что главный тренер команды Сергей Семак провёл рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Источник: Чемпионат.com

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила, что главный тренер команды Сергей Семак провёл рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. «Газпром» — спонсор «Зенита».

«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и главного тренера футбольного клуба “Зенит” Сергея Семака. Главными темами встречи стали подготовка к новому футбольному сезону и стоящие перед командой задачи в чемпионате и Кубке России», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом стал «Краснодар», тройку лидеров замкнул ЦСКА. С 2018 по 2024 год РПЛ неизменно выигрывали сине-бело-голубые. Сезон-2024/2025 стал единственным для Сергея Семака, когда «Зениту» под его руководством не удалось стать чемпионом России.