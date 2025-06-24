Скандалы на Украине, угрозы и закрытый клуб. История отправленного в СИЗО совладельца «Торпедо» Соболева

Во-вторых, ваш президент… Как его фамилия? Соболев? Он вчера мне лично угрожал. Сказал, что придут какие-то ребята, поломают мне ноги и вынесут из Полтавы. За что? За то, что я назвал себя и свой клуб порядочными. Я с ним не ругался. Сейчас у меня врагов нет. Когда приедем домой, подадим заявление в милицию. Пусть они разбираются. Как человек, который занимает должность президента клуба, может мне угрожать? […] Он не имеет права заниматься футболом! Он просто неадекватен. У него нет границы футбола и простой жизни.