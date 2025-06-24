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Скандалы на Украине, угрозы и закрытый клуб. История отправленного в СИЗО совладельца «Торпедо» Соболева

Функционер с противоречивой репутацией.

Источник: ФК «Полтава»

В РПЛ новый скандал — только отправили «Химки» на покой, как вдруг заполыхало в «Торпедо». 21 июня в Москве арестовали совладельца клуба Леонида Соболева. Акционера обвинили в попытке дать взятку свыше миллиона рублей судье с целью обеспечить победу «Торпедо» путем назначения пенальти или удаления игроков соперника. По выдвинутым обвинениям Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову грозит до семи лет тюрьмы.

Строительный бизнес, снятие с чемпионата

Соболев — бизнесмен из строительного бизнеса, но в футболе давно. И сказать, что до уголовного дела его спортивная жизнь была спокойной, нельзя.

Он стоял у истоков «Полтавы» — клуба из одноименного украинского города, родного для бизнесмена. Команду собрали в 2007 году — Соболев стал генеральным спонсором и президентом клуба. В 2008 году он провел реконструкцию местного стадиона «Локомотив» на 2500 мест.

Вскоре проявилась эксцентричная сторона его личности — в июне 2010 года бизнесмен заявил о снятии команды с чемпионата второй лиги. Соболев жаловался на судейство и обвинял лигу в предвзятом отношении к «Полтаве». Спустя несколько дней Леонид отменил решение, поблагодарив общественность за желание сохранить клуб.

Чуть позже случился конфликт с властями города. Было объявлено о расформировании «Полтавы», что стало шоком для всех.

«До сих пор не могу поверить в случившееся, — реагировал тогдашний главный тренер команды Анатолий Бессмертный. — В четверг мы собрались на базе, чтобы начать подготовку к сезону, а нам говорят: команды не будет. Власти города не хотят идти навстречу нашему президенту, а он не в состоянии тянуть клуб в одиночку. Что дальше? Буду заниматься своим трудоустройством и активно помогать в этом ребятам».

После встречи с Соболевым губернатор Полтавской области заверил: клуб играть будет. Так и вышло, команду восстановили, и вскоре она поднялась в первую лигу. Там Соболева ждал скандал другого рода.

Наезд на тренера, карьера в России

В ноябре 2012 года «Полтава» уступила «Буковине», но главной новостью стали слова главного тренера соперников Вадима Заяца, который обвинил Соболева в угрозах его здоровью.

«В Полтаве есть человек, президент клуба, который вообще не имеет права находиться на поле. […] Вчера произошел инцидент. Во-первых, ФК “Полтава” не предоставил нам поля для тренировки. Подобное вижу впервые в жизни.

Во-вторых, ваш президент… Как его фамилия? Соболев? Он вчера мне лично угрожал. Сказал, что придут какие-то ребята, поломают мне ноги и вынесут из Полтавы. За что? За то, что я назвал себя и свой клуб порядочными. Я с ним не ругался. Сейчас у меня врагов нет. Когда приедем домой, подадим заявление в милицию. Пусть они разбираются. Как человек, который занимает должность президента клуба, может мне угрожать? […] Он не имеет права заниматься футболом! Он просто неадекватен. У него нет границы футбола и простой жизни.

Человек угрожал мне насилием. Лично мне. Он сказал: «Я тебя так …» Тогда, наверное, было мало людей, поэтому он ничего не сделал. Сказал, что позвонит, приедут ребята и меня вынесут из этого города, потому что он царь и бог. Вот это конфликт. Это нормально? Я считаю, что нет", — говорил Заяц.

У Леонида Соболева были непростые отношения и со своими тренерами — за 10 лет он сменил 11 специалистов.

В 2013-м команда не вышла на матч первой лиги, объяснение — «убийство» со стороны судей.

А в 2015-м президент «Полтавы» в третий раз решил снять клуб с турниров. На этот раз Соболев был недоволен тем, что власти города мешают ему построить новый стадион и не дают отвести земельный участок возле базы клуба для открытия ДЮСШ.

Дошло до того, что на сайте ПФЛ Украины появился материал с заголовком «Крик души футбольного клуба “Полтава”, в котором лига призывала администрацию города пойти навстречу бизнесмену с целью сохранить клуб. К январю стороны договорились, и клуб выжил. Но следующую угрозу уже не пережил.

В сезоне-2017/18 «Полтава» сотворила историю и впервые вышла в премьер-лигу Украины. Соболев в седьмой раз заявил о закрытии клуба и на этот раз сдержал слово, обрубив историю команды в ее высшей точке.

«Причина не в финансах, как некоторые думают, — объяснялся Соболев. — Мы попадаем в тупик развития. Например, документы по расширению базы у меня гуляют четыре с половиной года по кабинетам. Я с этой базой прошел много судов, вплоть до Верховного. Мы ведь хотим развития при нынешней жизни. Когда стучишься в стену и видишь, что не развиваешься, то пора заканчивать. Как футболист: видит, что дальше не может, поэтому решает завершить карьеру. Вот и здесь так же. Мы видим, что достигли потолка, и нам не дают двигаться дальше. С академией, со всем».

Соболев стал совладельцем «Торпедо» в августе 2024 года. Как писал журналист Иван Карпов, изначально функционер собирался стать инвестором «Химок». Позже имел виды на «Сатурн» и тульский «Арсенал», но остановился на «Торпедо».

Оскар Финк