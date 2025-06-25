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«Локомотив» обыграл белорусский клуб в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл дзержинский «Арсенал» в товарищеском матче на сборах.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» одержали победу над дзержинским «Арсеналом» из Белоруссии в контрольном матче на летнем сборе в Баковке.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московского клуба, в составе которого голы забили Владислав Сарвели (6-я и 18-я минуты) и Никита Салтыков (45).

«Локомотив» завершил сезон-2024/25 в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. В первом туре чемпионата России сезона-2025/26 команда Михаила Галактионова примет дома «Сочи».