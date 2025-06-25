Голкипер Виталий Гудиев прокомментировал свой переход в «Акрон»

«Считаю, что это шаг вперёд для меня. “Акрон” развивается. Все мы видели, как дебютант РПЛ бодро вошёл в Премьер-Лигу и впечатлил своей игрой. Я уверен, что сезон будет интересным и хорошим для нас», — приводит слова Гудиева пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Акрона».