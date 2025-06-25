Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
04:00
Интер
:
Ривер Плейт
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.10
П2
4.50
Футбол. Зарубежный
04:00
Урава Ред Даймонд
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.98
П2
1.73
Футбол. Зарубежный
завершен
Мамелоди Сандаунз
0
:
Флуминенсе
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
1
:
Ульсан
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эсперанс
0
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Фламенго
1
П1
X
П2

Владимир Быстров назвал «Краснодар» самым популярным клубом России

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал результаты исследования, согласно которым сине-бело-голубые были признаны самым популярным клубом в стране.

Источник: Чемпионат.com

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал результаты исследования, согласно которым сине-бело-голубые были признаны самым популярным клубом в стране.

«Я не провожу исследования. У нас много кто проводит их. Для меня на данный момент самый популярный клуб в России — “Краснодар”. Потому что он выиграл чемпионат России. Кричали “Спартак”, кричали “Зенит”, а выиграл “Краснодар”, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.

По результатам совместного исследования «Спортса» и агентства Signal (part of ONY) «Зенит» был признан самым популярным клубом в России, опередив «Спартак», ЦСКА и «Барселону». «Краснодар» в рейтинге оказался на восьмой строчке.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше