Владимир Быстров назвал «Краснодар» самым популярным клубом России

«Я не провожу исследования. У нас много кто проводит их. Для меня на данный момент самый популярный клуб в России — “Краснодар”. Потому что он выиграл чемпионат России. Кричали “Спартак”, кричали “Зенит”, а выиграл “Краснодар”, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.