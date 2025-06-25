«Пытаются очистить нечисть». Быстров — о судебных делах в российском футболе

Ничего не находили. Для меня в некоторых матчах факты были налицо. Невозможно так ошибиться. Примеры приводить не буду. У нас сейчас идут расследования — людей сажают. Пускай вскрывают. Зачем я буду говорить свои предположения? Чтобы меня потом начали судить? У нас за лёгкие высказывания отстраняют от футбола. Почему это бардак? Может быть, наоборот, пытаются очистить нечисть. Бардака я не вижу: дети тренируются, школы работают, поля строятся«, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.