«Скоро увидимся». Пьянич обратился к фанатам ЦСКА после новости об уходе

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Боснийский полузащитник Миралем Пьянич после ухода из московского футбольного клуба ЦСКА выразил уверенность в том, что скоро снова встретится с командой и болельщиками.
В среду ЦСКА объявил об уходе Пьянича и еще одного полузащитника, Рифата Жемалетдинова, по истечении срока действия контрактов.
«Хочу сказать спасибо за прекрасный год, который мы провели вместе. Завершили отлично сезон, выиграли Кубок России. Спасибо за то, как приняли меня в клубе, в городе и стране. Наши пути расходятся. Я уверен, мы скоро вновь увидимся и я вернусь сюда. Я желаю своей команде всего наилучшего, а болельщикам — продолжать болеть за свой клуб так, как они делают всегда. Спасибо клубу за все, что он сделал для меня. Это был потрясающий год, спасибо за все. Увидимся очень скоро на стадионе!» — заявил Пьянич на видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.
Пьяничу 35 лет. Босниец присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года. За свой единственный сезон в столичном клубе он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, отдав три голевые передачи. Вместе с армейцами хавбек стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.
До перехода в столичный клуб Пьянич выступал за «Шарджу» из ОАЭ, французские «Мец» и «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», испанскую «Барселону» и турецкий «Бешикташ». В составе «Ювентуса» выиграл четыре чемпионата Италии, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. С «Барселоной» он стал обладателем Кубка Испании.