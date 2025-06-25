«Скоро увидимся». Пьянич обратился к фанатам ЦСКА после новости об уходе

«Хочу сказать спасибо за прекрасный год, который мы провели вместе. Завершили отлично сезон, выиграли Кубок России. Спасибо за то, как приняли меня в клубе, в городе и стране. Наши пути расходятся. Я уверен, мы скоро вновь увидимся и я вернусь сюда. Я желаю своей команде всего наилучшего, а болельщикам — продолжать болеть за свой клуб так, как они делают всегда. Спасибо клубу за все, что он сделал для меня. Это был потрясающий год, спасибо за все. Увидимся очень скоро на стадионе!» — заявил Пьянич на видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.