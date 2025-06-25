Футболист «Ростова» рассказал об отличиях игры при Карпине и Альбе

Футболист «Ростова» Даниил Шанталий рассказал о различиях игры под руководством Валерия Карпина и при нынешнем главном тренере Джонатане Альбе.
Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года. Вместо него команду возглавил Джонатан Альба, который ранее входил в штаб российского специалиста. Под руководством испанца команда дошла до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла ЦСКА.
«Они чуть-чуть разные по характеру. Да, они много лет работали друг с другом, но всё равно, думаю, вы видели много кадров из раздевалки после победы над “Спартаком”. Когда я играл на поле при Георгиевиче, ощущалось, что на поле нужно внимательнее и пристальнее действовать. А при Альбе… он небольшую разгрузку давал. Вся игра на поле должна была исходить от меня», — сказал Шанталий в эфире канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.