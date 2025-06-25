Футболист «Ростова» рассказал об отличиях игры при Карпине и Альбе

«Они чуть-чуть разные по характеру. Да, они много лет работали друг с другом, но всё равно, думаю, вы видели много кадров из раздевалки после победы над “Спартаком”. Когда я играл на поле при Георгиевиче, ощущалось, что на поле нужно внимательнее и пристальнее действовать. А при Альбе… он небольшую разгрузку давал. Вся игра на поле должна была исходить от меня», — сказал Шанталий в эфире канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.