Сергеев вместо «Спартака» выбрал «Динамо», Смолов поедет на Ближний Восток, Пьянич покинул ЦСКА

Кроме того, развивается история с переездом форварда Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» в «Наполи». 25-летний уругваец, отклонивший несколько предложений из Саудовской Аравии, согласовал с чемпионами Италии контракт до 2030 года с зарплатой в 5 миллионов евро. Теперь дело за клубами, а пока «Наполи» предложил «ПСВ» 25 миллионов евро за вингера сборной Нидерландов Ноа Ланга.