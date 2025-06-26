Сергеев вместо «Спартака» выбрал «Динамо», Смолов поедет на Ближний Восток, Пьянич покинул ЦСКА

Минус Маркиньос, плюс Зайнутдинов?
Как стало известно «СЭ», Иван Сергеев отклонил предложение «Спартака», выбрав вариант с переходом в «Динамо». 30-летний форвард «Крыльев Советов» близок к заключению соглашения с бело-голубыми. И это не единственная новость о красно-белых.
Кроме сорвавшегося подписания уже второго после Николая Комличенко нападающего, «Спартак» может потерять одного из своих лидеров Маркиньоса. Как сообщает Bolavip Brasil со ссылкой на журналиста Вагнера Фредерико, 25-летнего нападающего хочет подписать «Сантос». Кандидатуру вингера продвигает спортивный директор бразильского клуба Алешандре Маттос, но препятствиями для трансфера являются высокая стоимость спартаковца и действующий до лета 2027 года контракт.
Что до потенциальных новичков, то «Спартак» рассматривает возможность приобретения футболиста «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова. Сообщивший об этом инсайдер Иван Карпов утверждает, что москвичам приглашение футболиста сборной Казахстана может обойтись в 4 миллиона евро.
Опровержения из Турции
Как сообщает Metaratings.ru, у покинувшего «Краснодар» Федора Смолова появились варианты продолжения карьеры в одной из ближневосточных стран. А именно — в Катаре и ОАЭ. Правда, интерес к 35-летнему форварду проявляют клубы из нижней части таблицы, которые предлагают россиянину небольшую зарплату.
Еще одна заметная новость среды — опровержение турецким клубом «Истанбул ББ» ранее появлявшейся информации об интересе к 21-летнему полузащитнику ЦСКА Аббосу Файзуллаеву и 28-летнему капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову.
«Я разговаривал со скаутами нашей команды, и они сообщили, что в данный момент такой инициативы нет», — сказал пресс-атташе «Истанбула» Гохан Йылмаз «СЭ».
Марокканец не договорился с «Краснодаром»
Короткой строкой — о других новостях РПЛ.
20-летний Вадим Раков, как и предполагалось, перешел в «Крылья Советов». Самарцы арендовали его у «Локомотива» на предстоящий сезон без права выкупа.
В то же время, как стало известно «СЭ», сорвался трансфер полузащитника Амина Зух Зуха из «Рабата» в «Краснодар». Российский клуб не смог договориться по личным условиям с 24-летним марокканцем и его представителями.
А ЦСКА объявил о расставании с 33-летним Миралемом Пьяничем и 28-летним Рифатом Жемалетдиновым. У обоих полузащитников завершились контракты с армейским клубом, и они получили статус свободных агентов.
Оживление в Италии
Середина недели подарила массу новостей из Италии. Главная — подтверждение Фабрицио Романо перехода в «Милан» Луки Модрича, покидающего «Реал». 39-летний хорват должен стать игроком россонери по окончании КЧМ-2025. А еще миланцы пытаются купить у «Брюгге» 22-летнего хавбека Ардона Яшари. Они повысили предложение до 27 миллионов евро, однако нынешний клуб оценивает талантливого швейцарца в 40 миллионов. Возможно, «Милану» поможет продажа 32-летнего форварда Альваро Мораты, который после аренды в «Галатасарай» дал согласие на переход в «Комо».
В свою очередь «Ювентус», по утверждению еще одного авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, хочет приобрести у «МЮ» нападающего Джейдона Санчо. Часть средств на трансфер игрока, который на правах аренды отыграл сезон в «Челси», туринский клуб может получить от продажи в «Ноттингем» 25-летнего нападающего Тимоти Веа и его 21-летнего коллеги по амплуа Сэмуэля Мбангула. Эти сделки должны суммарно принести «Старой синьоре» порядка 22 миллионов евро.
Кроме того, развивается история с переездом форварда Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» в «Наполи». 25-летний уругваец, отклонивший несколько предложений из Саудовской Аравии, согласовал с чемпионами Италии контракт до 2030 года с зарплатой в 5 миллионов евро. Теперь дело за клубами, а пока «Наполи» предложил «ПСВ» 25 миллионов евро за вингера сборной Нидерландов Ноа Ланга.
Наконец, «Рома» может вернуть в серию А бывшего полузащитника «Милана» Франка Кессье, который выступает в Саудовской Аравии за выигравший азиатскую Лигу чемпионов «Аль-Ахли».
Нергор вместо Партея
Пополнение в «Арсенале», и это снова не нападающий. Зато теперь у Микеля Артеты появится два испанских вратаря. А с Давидом Райей будет конкурировать Кепа Аррисабалага. 30-летний голкипер, отыграв на правах аренды год в «Борнмуте», переходит к «канонирам» из «Челси». Фабрицио Романо утверждает, что трансфер обойдется в 5 миллионов евро.
А вслед за Кепой соглашение с «Арсеналом» должен подписать полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Нергор. 31-летний футболист заменит на «Эмирейтс» Томаса Партея, который в последний день июня покинет нынешний клуб на правах свободного агента. Переговоры о новом контракте с 32-летним хавбеком сборной Ганы не принесли результата.
Автор: Андрей Кузичев