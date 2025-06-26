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«Крылья Советов» проиграли «Соколу» в первом матче при Адиеве

«Крылья Советов» проиграли «Соколу» из Первой лиги в товарищеском матче.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл саратовскому «Соколу» из Первой лиги в товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в Самаре, закончилась победой «Сокола» со счетом 1:0. Гол на 10-й минуте забил дебютант гостей Павел Киреенко.

Игра стала дебютной для Магомеда Адиева на посту главного тренера самарской команды. О назначении специалиста было объявлено 5 июня.

В следующем контрольном матче «Крылья Советов» в Самаре 1 июля сыграют с «КАМАЗом» из города Набережные Челны.