«Нет смысла»: в России усомнились в полезности Зайнутдинова

— Сейчас в команде перебор игроков. Их надо куда-то трудоустраивать. Если надо, можно перестроить футболистов. Не знаю, что Станкович хочет сделать. Он видит какую-то концепцию. Зайнутдинов просто составит конкуренцию тем, кто есть. Но набирать футболистов просто для количества я не вижу смысла. Я не вижу звезд, которые пришли бы и точно выходили бы на поле. Зайнутдинов не сильнее тех, кто есть в команде. В этом проблема. Как такового костяка нет. Есть только несколько человек, единицы, кто является на сто процентов основным. Остальные одинакового уровня. Зачем усиливаться таким же игроком? Для конкуренции? Но это решать тренеру, перед которым стоит реальная задача. Он делает, как считает нужным. Надо бороться за чемпионство. Понятно, что купить сильного футболиста не так просто.