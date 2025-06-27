Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует

Счёт больше не менялся, хотя Нтумба (восемь матчей за «Ростов» в Премьер-Лиге) выскакивал один на один. После финала основного времени провели также медиафутбольные буллитальти — аналог хоккейной серии буллитов с выходами один на один. «Динамо» в тот момент временно возглавил Дмитрий Кузнецов, которого недавно уволили как раз из 2DROTS, где он работал с 2021 года.