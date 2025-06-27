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Галицкий запретил тренеру «Краснодара» ехать в гости к Абрамовичу: вот что за этим стоит

Очередная мудрая мысль.

Источник: fckrasnodar.ru

Сергей Галицкий известен не только успехами в бизнесе и футболе, но и хлесткими фразами. Одни из них вызывают желание поспорить, другие же заставляют задуматься. А иногда бывает и то, и другое.

С этим в свое время столкнулся главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. В 2018 году он хотел поехать в Англию на стажировку. Ему импонировала работа Маурисио Сарри в «Челси» — тогда лондонцы еще находились под крылом Романа Абрамовича. Мусаев планировал набраться опыта у более именитого специалиста.

За помощью в организации поездки тренер пошел к своему боссу — Сергею Галицкому. Однако шеф внезапно отказался проплачивать командировку. «Я сказал ему: даже не думай, потому что это неправильно», — вспоминал Галицкий. Мусаев лишь пожал плечами — а что тут сделаешь, когда руководство против?

Но время показало, что бизнесмен был прав. Галицкий знал, что каждый должен пройти свой путь сам. Смотреть на достижения других людей бессмысленно.

— Когда читаешь чужие истории успеха, это забивает тебя, твою эмоциональную целостность. Ты начинаешь копировать, смотреть, как делают другие. Но это тебе мешает. Ты должен жить свою жизнь, со своими ошибками. Ты не должен подавлять свое естество чтением других историй успеха. Потому что ты тогда не добьешься этого успеха. Или это будет не твой успех, а калькированная история. А ты должен сам прожить свою жизнь. И тогда то, чего ты добьешься, будет уникально, — говорил Галицкий.

Мусаев и сам это понял. Однажды он нашел старую статью про советского хоккейного тренера, который хотел поехать на стажировку к канадцам — но его не пустили. Тренер обиделся, но продолжил работу. Потом он повез команду в Канаду и обыграл местных хоккеистов. Тогда более старшие коллеги сказали ему: «Теперь ты можешь ехать и смотреть, как они тренируют». Этим материалом Мусаев поделился с Галицким в знак уважения к его мнению.

Спустя несколько лет «Краснодар» стал чемпионом России. К этому успеху его привел Мурад Мусаев. Теперь он сам может давать лекции Маурисио Сарри — если, конечно, потребуется.

Владимир Менес

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