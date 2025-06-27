Галицкий запретил тренеру «Краснодара» ехать в гости к Абрамовичу: вот что за этим стоит

— Когда читаешь чужие истории успеха, это забивает тебя, твою эмоциональную целостность. Ты начинаешь копировать, смотреть, как делают другие. Но это тебе мешает. Ты должен жить свою жизнь, со своими ошибками. Ты не должен подавлять свое естество чтением других историй успеха. Потому что ты тогда не добьешься этого успеха. Или это будет не твой успех, а калькированная история. А ты должен сам прожить свою жизнь. И тогда то, чего ты добьешься, будет уникально, — говорил Галицкий.