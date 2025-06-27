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«В диком порядке»: Тюкавин ответил на вопрос о конкуренции с Гладышевым

Тюкавин заявил, что выступает за конкуренцию с Гладышевым в «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новоcти, Андрей Михайлов. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с РИА Новости заявил, что не выступает против конкуренции за место в основе с партнером по команде Ярославом Гладышевым.

В прошедшем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. Он получил разрыв крестообразной связки правого колена в выездной встрече 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» в начале марта. В его отсутствие самым результативным игроком «бело-голубых» во второй части сезона-2024/25 стал Ярослав Гладышев (7 голов во второй половине прошлого сезона).

«Конкуренция с ним за место в старте? Какая может быть конкуренция, если он играет на позиции правого нападающего. Выходит со смещением, но в основном крайний нападающий. Если будет конкуренция с ним, я только за», — сказал Тюкавин.

6 июня Гладышев дебютировал за сборную России в матче с командой Нигерии (1:1), выйдя на замену, а 10 июня попал в стартовый состав национальной команды во встрече со сборной Белоруссии (4:1). Все четыре гола россиян в этой встрече забил Гладышев.

«В порядке диком — вышел, забил четыре гола и поехал отдыхать», — отметил восстанавливающийся от травмы форвард «Динамо», комментируя успешный старт карьеры одноклубника в сборной России.

Тюкавин перенес операцию в марте. В конце июня 23-летний форвард заявил РИА Новости, что он сможет выйти на поле в официальном матче не раньше сентября.