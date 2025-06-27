«В диком порядке»: Тюкавин ответил на вопрос о конкуренции с Гладышевым

В прошедшем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. Он получил разрыв крестообразной связки правого колена в выездной встрече 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» в начале марта. В его отсутствие самым результативным игроком «бело-голубых» во второй части сезона-2024/25 стал Ярослав Гладышев (7 голов во второй половине прошлого сезона).