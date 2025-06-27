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Дюков выступил против сокращения финансирования футбола госкомпаниями: «Это будет дискриминацией»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении «потолка» финансирования футбольных клубов для государственных компаний.

Источник: РИА "Новости"

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

— Появилась информация, что для государственных компаний может быть установлен «потолок» финансирования футбольных клубов. Что об этом известно вам?

— Мне ничего об этом неизвестно.

— А что вы думаете про эту инициативу?

— Мы об этом неоднократно говорили. Есть два аргумента против. Во-первых, футбол — важный инструмент компаний по продвижению своей продукции, товаров или услуг. Вы видите, что во всем мире партнерство с футбольными клубами используется различными компаниями для рекламы и продвижения своих брендов. Я не понимаю, почему мы должны лишать такой возможности компании с государственным участием. Они находятся в рынке, оказывают услуги. Это будет дискриминацией по отношению к ним. Во-вторых, если говорить о футболе, то это безусловно феномен, социально-значимая сфера. Многие корпорации помогают организациям из сферы культуры или искусства, поддерживают те или иные музеи, участвуют в проведении выставок, поддерживают различные социальные акции. Насколько правильно в таком случае вводить ограничения в футболе? Не уверен, что это нужно делать.