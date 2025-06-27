Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
28.06
Палмейрас
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.01
П2
3.55
Футбол. Зарубежный
28.06
Бенфика
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.50
П2
2.13
Футбол. Зарубежный
завершен
Видад
1
:
Аль-Айн
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
2
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Реал
3
П1
X
П2

«Сьон» объяснил матч с «Зенитом» обязательствами в рамках трансфера Миранчука

Швейцарский «Сьон» выступил с заявлением по поводу товарищеского матча с «Зенитом».

Источник: fcsion.ch

«Сьон» проведет 9 июля 2025 года товарищеский матч против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Это решение принято в рамках спортивного подхода клуба.

Прежде чем утвердить проведение встречи, мы обратились за консультацией к ФИФА, УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации. Все эти инстанции подтвердили, что организация подобных матчей остается в компетенции самих клубов — при условии, что «Зенит» не включен в какие-либо санкционные списки.

Таким образом, матч полностью соответствует действующим юридическим и спортивным нормам. Он также проводится в соответствии с договоренностью, достигнутой при трансфере нашего полузащитника Антона Миранчука — уважаемого игрока и лидера национальной сборной России.

С момента его перехода в «Сьон» мы договорились, что при подходящей возможности будет организован матч в России. Мы сдерживаем свое слово. Это будет футбольная встреча, основанная на духе игры, взаимном уважении и верности обязательствам", — говорится в сообщении.

Примечательно, что Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива», который покинул в сентябре 2024 года и на правах свободного агента перешел в «Сьон».