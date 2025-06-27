«Сьон» проведет 9 июля 2025 года товарищеский матч против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Это решение принято в рамках спортивного подхода клуба.
Прежде чем утвердить проведение встречи, мы обратились за консультацией к ФИФА, УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации. Все эти инстанции подтвердили, что организация подобных матчей остается в компетенции самих клубов — при условии, что «Зенит» не включен в какие-либо санкционные списки.
Таким образом, матч полностью соответствует действующим юридическим и спортивным нормам. Он также проводится в соответствии с договоренностью, достигнутой при трансфере нашего полузащитника Антона Миранчука — уважаемого игрока и лидера национальной сборной России.
С момента его перехода в «Сьон» мы договорились, что при подходящей возможности будет организован матч в России. Мы сдерживаем свое слово. Это будет футбольная встреча, основанная на духе игры, взаимном уважении и верности обязательствам", — говорится в сообщении.
Примечательно, что Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива», который покинул в сентябре 2024 года и на правах свободного агента перешел в «Сьон».