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Андрей Канчельскис: скоро «Зенит» станет популярнее «Спартака» в России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о наиболее популярных клубах России.

Источник: Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о наиболее популярных клубах России.

«Скоро “Зенит” станет популярнее “Спартака” в России. “Спартаку” нужно что-то думать и делать! Конечно, у красно-белых больше армия болельщиков, но “Зенит” постоянно наверху и выигрывает чемпионаты, а “Спартак” на четвёртом-пятом местах. В последнее время питерцы наступают красно-белым на пятки по количеству болельщиков. “Зенит” скоро может стать командой, которая обыграет “Спартак” по всем статьям», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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