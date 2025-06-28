Андрей Канчельскис: скоро «Зенит» станет популярнее «Спартака» в России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о наиболее популярных клубах России.
«Скоро “Зенит” станет популярнее “Спартака” в России. “Спартаку” нужно что-то думать и делать! Конечно, у красно-белых больше армия болельщиков, но “Зенит” постоянно наверху и выигрывает чемпионаты, а “Спартак” на четвёртом-пятом местах. В последнее время питерцы наступают красно-белым на пятки по количеству болельщиков. “Зенит” скоро может стать командой, которая обыграет “Спартак” по всем статьям», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше