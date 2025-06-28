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Дмитрий Черышев: Мурад Мусаев заслуженно стал лучшим тренером этого сезона РПЛ

Известный российский тренер Дмитрий Черышев дал комментарий касательно признания Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером по итогам сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

Известный российский тренер Дмитрий Черышев дал комментарий касательно признания Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером по итогам сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге. Приз был вручён специалисту на премии Winline «Герои РПЛ».

«Мурад Мусаев заслуженно стал лучшим тренером этого сезона РПЛ — “Краснодар” стал чемпионом. “Быки” на протяжении двух лет борются за золото, показывая интересную и добротную игру. На данный момент Мусаев заслужил звание лучшего тренера года», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Под руководством специалиста «быки» стали чемпионами России в прошедшем сезоне.