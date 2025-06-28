Дмитрий Черышев: Мурад Мусаев заслуженно стал лучшим тренером этого сезона РПЛ

«Мурад Мусаев заслуженно стал лучшим тренером этого сезона РПЛ — “Краснодар” стал чемпионом. “Быки” на протяжении двух лет борются за золото, показывая интересную и добротную игру. На данный момент Мусаев заслужил звание лучшего тренера года», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.