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Игорь Колыванов: Мусаев однозначно лучший тренер сезона РПЛ — собрал и настроил команду

Бывший российский футболист Игорь Колыванов дал комментарий касательно признания Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером по итогам сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

Бывший российский футболист Игорь Колыванов дал комментарий касательно признания Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером по итогам сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.

«Мусаев однозначно лучший тренер сезона. На мой взгляд, он провёл очень хорошую работу. В начале сезона “Краснодар” буксовал, проиграл “Зениту”. Мы относились скептически, а Мусаев собрал команду, настроил ребят. Он провёл очень достойный чемпионат. В трудные моменты находил правильные слова, защищал футболистов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.