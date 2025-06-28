Игорь Колыванов: Мусаев однозначно лучший тренер сезона РПЛ — собрал и настроил команду

«Мусаев однозначно лучший тренер сезона. На мой взгляд, он провёл очень хорошую работу. В начале сезона “Краснодар” буксовал, проиграл “Зениту”. Мы относились скептически, а Мусаев собрал команду, настроил ребят. Он провёл очень достойный чемпионат. В трудные моменты находил правильные слова, защищал футболистов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.