«Волга» объявила о полноценном переходе вратаря Шайхутдинова из московского ЦСКА

Ульяновская «Волга» на официальном сайте объявила, что договорилась с московским ЦСКА о полноценном переходе 21-летнего вратаря Владимира Шайхутдинова. Контракт с голкипером рассчитан на год. В минувшем сезоне Шайхутдинов выступал в составе жёлто-чёрных на правах аренды.