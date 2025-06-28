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В «Краснодаре» высказались о шутке про пункт выдачи после появления нейминга у стадиона

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о шутке от пресс-службы казанского «Рубина» о новом название стадиона чёрно-зелёных «Ozon Арена» после поражения от «быков» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

— Стадион «Краснодара» обрёл нейминг. Как вам шутка «Рубина» про пункт выдачи?

— Шутки будут всегда, как ни назови! «Рубин» хорошо пошутил. Пункт выдачи, ха-ха! Так все там получили, нет? Все хорошо получают там!

— Понятно, что для клуба — это выгодная сделка. Удивились ли вы реакции болельщиков, которые неоднозначно это восприняли?

— Всегда будет кто-то довольный или нет. К этому нужно относиться спокойно. Я к этому отношусь нормально. Собака лает, а караван идёт, — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.