В «Краснодаре» высказались о шутке про пункт выдачи после появления нейминга у стадиона

— Стадион «Краснодара» обрёл нейминг. Как вам шутка «Рубина» про пункт выдачи?
— Шутки будут всегда, как ни назови! «Рубин» хорошо пошутил. Пункт выдачи, ха-ха! Так все там получили, нет? Все хорошо получают там!
— Понятно, что для клуба — это выгодная сделка. Удивились ли вы реакции болельщиков, которые неоднозначно это восприняли?
— Всегда будет кто-то довольный или нет. К этому нужно относиться спокойно. Я к этому отношусь нормально. Собака лает, а караван идёт, — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.