Жена тренера «Зенита» Семака рассказала о любимом подарке от мужа

«Любимый подарок от мужа (не считая детей). Кот Иордан. Мы поссорились, и я его заблокировала (мужа, не кота). Звонит мама: “Что у вас случилось? Сережа приехал к нам и забрал для тебя каких-то котят из монастыря”, — рассказала Анна.