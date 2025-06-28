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Натуральный газон «Арены Химки» заменят на искусственный перед стартом сезона-2025/2026

Московское «Торпедо» на сайте объявило, что «Арена Химки» станет домашним стадионом команды в большинстве матчей сезона-2025/2026, на арене сменят покрытие с натурального на искусственное.

Источник: Чемпионат.com

Ранее в субботу, 28 июня, «Торпедо» сообщило, что предоставило Российскому футбольному союзу (РФС) все необходимые документы, которые подтверждают выполнение ранее представленных финансовых гарантий, необходимых для участия клуба в МИР РПЛ сезоне-2025/2026.

«В новом сезоне большую часть домашних игр чёрно-белые проведут на “Арене Химки”. Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона», — говорится в заявлении Синяева, опубликованном на сайте «Торпедо».

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Мелбет Первой лиги.