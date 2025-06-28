Натуральный газон «Арены Химки» заменят на искусственный перед стартом сезона-2025/2026

«В новом сезоне большую часть домашних игр чёрно-белые проведут на “Арене Химки”. Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона», — говорится в заявлении Синяева, опубликованном на сайте «Торпедо».