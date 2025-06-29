Погба стал одноклубником Головина, Абрахам едет в Россию, клуб Роналду перехватит Жерсона у «Зенита»?

Что в России?
«Ростов» не продаст Ваханию
«Ростов» исключил уход защитника Ильи Вахании в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, интерес к Вахании в межсезонье проявляли несколько клубов РПЛ, включая «Зенит» и московское «Динамо», но ростовчане приняли решение не расставаться с игроком.
В сезоне-2024/25 на счету Вахании 42 матча во всех турнирах, в которых он отметился 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.
«Зенит» предложил 20 миллионов за Абрахама
«Зенит» пытается приобрести нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, петербуржцы готовы платить форварду 5 миллионов евро в год, а итальянский клуб может заработать 20 миллионов евро. Сам футболист пока не согласился на трансфер, однако в ближайшее время планируется встреча между его представителями и руководством «Зенита».
При этом «Роме» необходимо продать до 30 июня включительно одного или нескольких своих игроков на сумму не менее 15 миллионов евро. Если этого не произойдет, клуб подпадет под санкции УЕФА за несоблюдение регламента фейр-плей.
Новый главный тренер Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Абрахама, поэтому форварду пытаются срочно найти новую команду.
Прошедший сезон 27-летний англичанин провел на правах аренды в «Милане». На его счету 45 матчей, в которых он отметился 10 голами и 7 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Абрахама в 15 миллионов евро.
ЦСКА нашел нового центрального защитника?
ЦСКА заинтересован в трансфере центрального защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида, сообщает журналист Муха Эль Гадамси.
Он утверждает, что армейцы предложили за 24-летнего египтянина 1,5 миллиона евро, но «Замалек» рассчитывает получить не менее 4 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.
Абдельмагид — воспитанник «Замалека». Он провел 130 матчей за команду, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
«Спартак» подпишет Унаи из «Марселя»?
«Марсель» пытается убедить марокканского полузащитника Аззедина Унаи продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает Gazzetta.gr.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за 25-летнего футболиста 12 миллионов евро, но сам Унаи не заинтересован в переходе.
По информации источника, Унаи хотел бы перейти в «Панатинаикос», за который выступал на правах аренды в прошедшем сезоне, но греческий клуб готов заплатить только 7 миллионов евро, поэтому «Марсель» пытается убедить игрока на переезд в Россию.
В сезоне-2024/25 Унаи провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Жерсон продолжит карьеру в Саудовской Аравии, а не в России?
«Аль-Наср» пытается перехватить полузащитника «Фламенго» Жерсона, трансфер которого ранее согласовал «Зенит», сообщает Globo.
По данным источника, «Аль-Наср» ведет переговоры с игроком уже неделю и готов предложить ему более выгодный контракт, чем «Зенит». На покупке игрока настаивает новый тренер саудовского клуба Жорже Жезуш.
Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что Жерсон перейдет в «Зенит» после клубного чемпионата мира и подпишет контракт на пять лет. По информации портала UOL, петербуржцам нужно будет выплатить отступные за футболиста в размере 25 миллионов евро.
Другая сделка «Зенита» — по переходу Романа Вегни — в шаге от завершения. Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, если все документы будут оформлены, то футболист уже в понедельник полетит в Россию, чтобы подписать пятилетний контракт. Сумма трансфера защитника «Аргентинос Хуниорс» составит 9 миллионов евро (клуб продал сине-бело-голубым 90 процентов прав на игрока).
Главное в Европе
Погба подписал контракт с «Монако»
Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба стал игроком «Монако», сообщает пресс-служба монегасков. 32-летний француз, не игравший с сентября 2023 года, подписал контракт на два сезона — до 30 июня 2027 года.
Напомним, в феврале 2024 года футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.
В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев, в связи с чем он истек в марте 2025 года. Подписывая контракт с «Монако», Поль не сдержал слез.
Последним клубом Погба был «Ювентус», который расторг с ним контракт в декабре 2024-го. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Гавр».
Феликс и Соттиль покинули «Милан»
«Милан» объявил об уходе из клуба нападающего Жоау Феликса и вингера Риккардо Соттиля в связи с окончанием срока действия арендных соглашений.
Феликс перешел в итальянский клуб из «Челси» в феврале 2025 года. За это время 25-летний португалец сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Соттиль был арендован «Миланом» у «Фиорентины». В составе красно-черных 26-летний итальянец провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.
По итогам сезона-2024/25 «Милан» с 63 очками занял восьмое место в серии А.
Моуринью отказался от Санчо
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заблокировал переход вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в турецкий клуб, сообщает Fanatik.
Португалец обсудил с Рубеном Аморимом поведение и характер футболиста, и это заставило его отказаться от сделки. Жозе хочет видеть в команде только тех игроков, которые профессионально относятся к работе, и не нуждается в футболистах, заинтересованных в переходе только из-за денег и не готовых проявлять лояльность к клубу.
Прошлый сезон вингер провел в аренде в «Челси», где помог команде выиграть Лигу конференций, забив два гола и отдав пять результативных передач в турнире, и выйти в Лигу чемпионов. Лондонцы решили не выкупать игрока.
«Арсенал» подписывает одного из лучших полузащитников Европы. Талант Субименди до сих пор недооценен.
Дьекереш снова будет играть у Аморима?
Форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш все еще может стать игроком «Манчестер Юнайтед», утверждает TEAMtalk.
Шведский футболист уведомил манчестерский клуб о готовности присоединиться к команде, несмотря на интерес со стороны других клубов, в числе которых лондонский «Арсенал».
В прошлом сезоне 27-летний Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и отдал 13 результативных передач.