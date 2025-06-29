Погба стал одноклубником Головина, Абрахам едет в Россию, клуб Роналду перехватит Жерсона у «Зенита»?

Португалец обсудил с Рубеном Аморимом поведение и характер футболиста, и это заставило его отказаться от сделки. Жозе хочет видеть в команде только тех игроков, которые профессионально относятся к работе, и не нуждается в футболистах, заинтересованных в переходе только из-за денег и не готовых проявлять лояльность к клубу.