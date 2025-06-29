Акинфеев и Сперцян вошли в список 33 лучших футболистов по итогам сезона

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек столичного «Спартака» Маркиньос вошли в список 33 лучших игроков по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).