Акинфеев и Сперцян вошли в список 33 лучших футболистов по итогам сезона

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек столичного «Спартака» Маркиньос вошли в список 33 лучших игроков по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Список был сформирован и утвержден бюро исполкома РФС. Полностью он выглядит следующим образом:
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2. Станислав Агкацев («Краснодар»), 3. Евгений Латышонок («Зенит»);
Правый защитник: 1. Густаво Мантуан («Зенит»), 2. Илья Самошников («Локомотив»), 3. Милан Гайич (ЦСКА);
Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА), 2. Срджан Бабич («Спартак»), 3. Нино («Зенит»);
Левый центральный защитник: 1. Максим Осипенко («Ростов»), 2. Виллиан Роша (ЦСКА), 3. Диего Коста («Краснодар»);
Левый защитник: 1. Мойзес (ЦСКА), 2. Дуглас Сантос («Зенит»), 3. Лукас Оласа («Краснодар»);
Правый полузащитник: 1. Ярослав Гладышев («Динамо»), 2. Луис Энрике («Зенит»), 3. Жуан Батчи («Краснодар»);
Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»), 2. Александр Черников («Краснодар»), 3. Даниил Фомин («Динамо»);
Левый центральный полузащитник: 1. Алексей Батраков («Локомотив»), 2. Матвей Кисляк (ЦСКА), 3. Данил Глебов («Динамо»);
Левый полузащитник: 1. Маркиньос («Спартак»), 2. Андрей Мостовой («Зенит»), 3. Бителло («Динамо»);
Правый нападающий: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»), 2. Барко («Спартак»), 3. Лусиано Гонду («Зенит»);
Левый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»), 2. Мирлинд Даку («Рубин»), 3. Манфред Угальде («Спартак»).