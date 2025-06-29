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Акинфеев и Сперцян вошли в список 33 лучших футболистов по итогам сезона

Акинфеев, Сперцян и Маркиньос вошли в список 33 лучших игроков по итогам сезона.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек столичного «Спартака» Маркиньос вошли в список 33 лучших игроков по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Список был сформирован и утвержден бюро исполкома РФС. Полностью он выглядит следующим образом:

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2. Станислав Агкацев («Краснодар»), 3. Евгений Латышонок («Зенит»);

Правый защитник: 1. Густаво Мантуан («Зенит»), 2. Илья Самошников («Локомотив»), 3. Милан Гайич (ЦСКА);

Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА), 2. Срджан Бабич («Спартак»), 3. Нино («Зенит»);

Левый центральный защитник: 1. Максим Осипенко («Ростов»), 2. Виллиан Роша (ЦСКА), 3. Диего Коста («Краснодар»);

Левый защитник: 1. Мойзес (ЦСКА), 2. Дуглас Сантос («Зенит»), 3. Лукас Оласа («Краснодар»);

Правый полузащитник: 1. Ярослав Гладышев («Динамо»), 2. Луис Энрике («Зенит»), 3. Жуан Батчи («Краснодар»);

Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»), 2. Александр Черников («Краснодар»), 3. Даниил Фомин («Динамо»);

Левый центральный полузащитник: 1. Алексей Батраков («Локомотив»), 2. Матвей Кисляк (ЦСКА), 3. Данил Глебов («Динамо»);

Левый полузащитник: 1. Маркиньос («Спартак»), 2. Андрей Мостовой («Зенит»), 3. Бителло («Динамо»);

Правый нападающий: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»), 2. Барко («Спартак»), 3. Лусиано Гонду («Зенит»);

Левый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»), 2. Мирлинд Даку («Рубин»), 3. Манфред Угальде («Спартак»).