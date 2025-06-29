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Экс-игрок «Леганеса» перешел в «Балтику»

Бывший полузащитник «Леганеса» Айман Мурид подписал контракт с «Балтикой».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший футболист испанского «Леганеса» Айман Мурид подписал контракт с калининградской «Балтикой», сообщается в Telegram-канале российского клуба.

Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано до лета 2029 года.

На протяжении карьеры он выступал также в составе марокканских клубов «Шабаб» и «Юнион Туарга». В прошедшем сезоне он провел 31 матч за «Юнион» и забил один мяч.

«Балтика» стала победителем Первой лиги по итогам сезона-2024/25 и по спортивному принципу завоевала право выступать в высшем дивизионе чемпионата России.