Экс-игрок «Леганеса» перешел в «Балтику»

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший футболист испанского «Леганеса» Айман Мурид подписал контракт с калининградской «Балтикой», сообщается в Telegram-канале российского клуба.
Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано до лета 2029 года.
На протяжении карьеры он выступал также в составе марокканских клубов «Шабаб» и «Юнион Туарга». В прошедшем сезоне он провел 31 матч за «Юнион» и забил один мяч.
«Балтика» стала победителем Первой лиги по итогам сезона-2024/25 и по спортивному принципу завоевала право выступать в высшем дивизионе чемпионата России.