Карпин заявил, что из-за травмы футболиста Чавеса возможны новые трансферы

В пятницу стало известно, что Чавес получил разрыв крестообразной связки правого колена. Мексиканец получил травму на тренировке национальной команды на Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). По данным ESPN Mexico, игрок вернется в строй в феврале 2026 года.