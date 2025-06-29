Карпин заявил, что из-за травмы футболиста Чавеса возможны новые трансферы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что негативно относится к травме футболиста команды Луиса Чавеса, и отметил, что на этом фоне столичный клуб рассматривает возможность дополнительных приобретений.
В пятницу стало известно, что Чавес получил разрыв крестообразной связки правого колена. Мексиканец получил травму на тренировке национальной команды на Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). По данным ESPN Mexico, игрок вернется в строй в феврале 2026 года.
«К травме Чавеса отношусь негативно. Заменим теми, кто есть. Вместе с тем в связи с этим возможны дополнительные приобретения», — заявил Карпин журналистам.
Чавесу 29 лет. Он стал игроком «Динамо» в августе 2023 года. В его активе три гола в 27 матчах сезона-2024/25.