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Карпин заявил, что из-за травмы футболиста Чавеса возможны новые трансферы

Тренер «Динамо» Карпин: из-за травмы футболиста Чавеса возможны новые трансферы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что негативно относится к травме футболиста команды Луиса Чавеса, и отметил, что на этом фоне столичный клуб рассматривает возможность дополнительных приобретений.

В пятницу стало известно, что Чавес получил разрыв крестообразной связки правого колена. Мексиканец получил травму на тренировке национальной команды на Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). По данным ESPN Mexico, игрок вернется в строй в феврале 2026 года.

«К травме Чавеса отношусь негативно. Заменим теми, кто есть. Вместе с тем в связи с этим возможны дополнительные приобретения», — заявил Карпин журналистам.

Чавесу 29 лет. Он стал игроком «Динамо» в августе 2023 года. В его активе три гола в 27 матчах сезона-2024/25.