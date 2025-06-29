Главный тренер ЦСКА Челестини: я был капитаном «Марселя», не хочу покупать игроков «ПСЖ»

ЦСКА примет участие в Братском кубке, где также сыграют московское «Динамо», «ОФК Белград» и «Партизан». Первая игра красно-синих состоится во вторник, 1 июля. Команда Челестини встретится с «Партизаном». В субботу, 5 июля, армейцы сыграют с «ОФК Белград».