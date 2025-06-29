Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
19.00
Футбол. Зарубежный
23:00
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.97
П2
1.78
Футбол. Зарубежный
30.06
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.70
П2
5.40
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.83
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Челси
4
П1
X
П2

Главный тренер ЦСКА Челестини: я был капитаном «Марселя», не хочу покупать игроков «ПСЖ»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, способен ли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов перейти в стан красно-синих.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, способен ли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов перейти в стан красно-синих.

— Способен ли Сафонов перейти в ЦСКА?

— У нас первый номер — Игорь Акинфеев. Я был капитаном «Марселя», поэтому не хочу покупать игроков из «ПСЖ», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА примет участие в Братском кубке, где также сыграют московское «Динамо», «ОФК Белград» и «Партизан». Первая игра красно-синих состоится во вторник, 1 июля. Команда Челестини встретится с «Партизаном». В субботу, 5 июля, армейцы сыграют с «ОФК Белград».