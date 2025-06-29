Олег Кононов: «Спартак» — лакмусовая бумажка РПЛ, одна из команд первой пятёрки

— Да, абсолютно. Дело в том, что те ребята, которые работали с нами на сборах, очень здорово отнеслись к работе. Они отлично восприняли те новшества в тактическом плане, которые мы им предложили, и качественно их исполняли. По сути, мы смотрели именно на это: на наше перестроение, на продолжительность тактических действий, на то, как мы можем выглядеть в Премьер-лиге на фоне такой команды, как «Спартак». Ведь «Спартак» — это, можно сказать, лакмусовая бумажка Премьер-лиги, одна из команд первой пятёрки. И нам понравились те действия, которые мы показывали, — приводит слова Кононова сайт «Торпедо».