Директор школы «Зенита»: Безбородов давно у нас работает — выполняет особые поручения

— Не теперь. Он давно работает, не после судейской карьеры. Я давно его пригласил, не сейчас. Он выполняет определённую работу, особые поручения, которые я ему даю, отвечает за общую работу, — сказал Шейнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.