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Тренер «Акрона» Тедеев: смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о том, что Российская Премьер-Лига никак не отметила нападающего тольяттинского клуба Артёма Дзюбу на прошедшей премии «Winline Герои РПЛ».

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о том, что Российская Премьер-Лига никак не отметила нападающего тольяттинского клуба Артёма Дзюбу на прошедшей премии «Winline Герои РПЛ». В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России.

«Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно. Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артёма в развитие футбола России должен был быть оценён. Младшее поколение видит в нём человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень!» — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В минувшем сезоне на счету 36 летнего форварда 10 голов и семь результативных передач в 24 матчах за клуб. Ранее Дзюба продлил контракт с командой на следующий сезон.

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