Тренер «Акрона» Тедеев: смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу

«Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно. Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артёма в развитие футбола России должен был быть оценён. Младшее поколение видит в нём человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень!» — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».