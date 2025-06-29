«Долго думать не пришлось». Эгаш Касинтура рассказал о своём переходе в «Ахмат»

— За пару дней до моей женитьбы появились разговоры об интересе со стороны «Ахмата». Я попросил время на то, чтобы прошёл важный этап в моей жизни, и только затем приступил к переговорам. Долго думать над предложением мне не пришлось, так как я видел у клуба заинтересованность во мне, что было определяющим. Мне было очень важно, что руководство и тренерский штаб «Ахмата» меня очень хотели тут видеть. Это послужило для меня своего рода сигналом того, что нужно принять вызов и попробовать себя в этой команде.