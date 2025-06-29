Как Станкович меняет «Спартак»: новая схема, роль Дмитриева, перспективы Хлусевича и Денисова

Очевидно, что для этой расстановки у Станковича есть маневр — на левом фланге латераля могут исполнить и Маркиньос, и Мангаш. Но тогда совершенно теряется ценность Рябчука. Функционал Олега — как у классического флангового защитника, который не смещается в центр, не атакует пространство, а выполняет беговую работу от флажка до флажка с очень скудным атакующим наполнением.