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Как Станкович меняет «Спартак»: новая схема, роль Дмитриева, перспективы Хлусевича и Денисова

Максим Никитин — о том, что показал матч с «Торпедо».

Источник: ФК «Спартак»

Первое впечатление от товарищеского матча «Спартака» и «Торпедо», в котором красно-белые без проблем разобрались с автозаводцами (3:1), — новая тактическая схема Станковича.

Деян перестроил команду на 3−4−3: тройку защитников составили Денисов, Гузиев и Дуарте; Мангаш и Дмитриев выполняли роли так называемых латералей. Впереди — Зиньковский, Быковский и Медина.

Интересно, что Дмитриева спартаковский штаб рассматривает в качестве оборонительного футболиста, хотя латераля могли бы легко сыграть и Медина, и Зиньковский.

Насколько я знаю, это устойчивое мнение тренерского штаба, для которого Дмитриев — вполне себе оборонительный фланговый игрок. В принципе история не новая: в клубе уже есть Хлусевич, переученный из форварда защитник, но деталь все равно интересная.

Во втором тайме Деян полностью поменял стартовый состав и выпустил условную основу, которая разбавилась Никитой Массалыгой и Иваном Пяткиным.

Никита оказался в центре нападения — все профильные центрфорварды по разным причинам недоступны. А Иван вышел левым центральным защитником. И здесь любопытно, что Маркиньос поднимался в атакующей фазе очень высоко, а Пяткин смещался в широкую позицию на левом фланге. Иногда казалось, что во втором тайме «Спартак» переходил на 4−2−4 в атаке. Но при обороне красно-белые все-таки придерживались схемы 3−4−3.

Очевидно, что для этой расстановки у Станковича есть маневр — на левом фланге латераля могут исполнить и Маркиньос, и Мангаш. Но тогда совершенно теряется ценность Рябчука. Функционал Олега — как у классического флангового защитника, который не смещается в центр, не атакует пространство, а выполняет беговую работу от флажка до флажка с очень скудным атакующим наполнением.

Естественно, при 3−4−3 латераля Олег играть не будет. Это просто бессмысленно, особенно когда в команде есть два более подходящих под эту роль футболиста. Даже не два, а четыре — Дмитриев и Хлусевич тоже могут выйти слева.

И здесь интересное на тему Даниила Хлусевича: а что если со сменой схемы Даниил Денисов закрепится на позиции правого центрального защитника, а Хлусевич станет первым выбором на фланге? Понятно, что «Спартак» прямо сейчас «пылесосит» рынок в поисках правого латераля. Но надо ли? Хлусевич собирался уходить, но есть ощущение, что теперь его решение может измениться.

Трансформация на 3−4−3 может повлиять и на перспективы Денисова. Даниил уже выходил правым центральным защитником в тройке при Абаскале. И тогда эксперимент удавался. Поэтому не удивлюсь, если и Станкович попробует Денисова в этой роли, учитывая его мобильность и умение действовать на фланге.

В любом случае пока все кажется очень и очень интересным. Не уверен, что новая схема станет постоянной опцией — «Спартак» точно будет меняться в зависимости от задач. Но о ее наполнении надо крепко думать.

Тем более трансферное окно позволяет адаптировать состав под новые задачи.

Очевидно, что Станкович пытается сделать «Спартак» более непредсказуемым. Ведь именно предсказуемость — одна из причин слабого финиша прошлого сезона.

Деян это наверняка осознает и, очевидно, работает над этим прямо сейчас.

В новом чемпионате команда должна стать более гибкой.

Максим Никитин