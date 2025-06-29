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Сергей Семак назвал трансферные цели «Зенита» в летнее окно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился планами санкт-петербургской команды на летнее трансферное окно.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть главные трансферные цели — это центр поля после ухода Клаудиньо и возможного ухода Вендела. У нас большое желание взять игрока в середину поля. Что касается остальных позиций, если будет вариант взять футболиста, который будет сильнее конкурента на позиции, конечно, будем пользоваться. Но здесь есть много составляющих факторов. Руководство клуба будет принимать решение по целесообразности подписания того или иного игрока», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» готов активировать опцию выкупа полузащитника сборной Бразилии Жерсона в размере € 25 млн. Сейчас хавбек вместе с «Фламенго» принимает участие в клубном чемпионате мира — 2025 в США.