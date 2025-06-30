Денис Макаров: При Карпине начинаем играть так, как играли три года назад

Московское «Динамо» готовится к новому сезону в российском футболе под руководством Валерия Карпина, назначенного главным тренером две недели назад. При новом наставнике свое право играть в основном составе пытается доказать полузащитник Денис Макаров, с апреля 2024 года почти переставший выходить на поле при предыдущем главном тренере Марцеле Личке. На прошлой неделе 27-летний футболист провел половину товарищеского матча против команды медиалиги 2DROTS (3:0). А теперь готовится к играм с сербскими ОФК и «Партизаном», которые пройдут 30 июня и 4 июля в рамках предсезонного турнира «Братский кубок». В интервью «Известиям» Макаров поделился впечатлениями от начала работы под руководством Карпина, прокомментировал отношение Лички и слухи о своем уходе из «Динамо».