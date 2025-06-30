Денис Макаров: При Карпине начинаем играть так, как играли три года назад

Московское «Динамо» готовится к новому сезону в российском футболе под руководством Валерия Карпина, назначенного главным тренером две недели назад. При новом наставнике свое право играть в основном составе пытается доказать полузащитник Денис Макаров, с апреля 2024 года почти переставший выходить на поле при предыдущем главном тренере Марцеле Личке. На прошлой неделе 27-летний футболист провел половину товарищеского матча против команды медиалиги 2DROTS (3:0). А теперь готовится к играм с сербскими ОФК и «Партизаном», которые пройдут 30 июня и 4 июля в рамках предсезонного турнира «Братский кубок». В интервью «Известиям» Макаров поделился впечатлениями от начала работы под руководством Карпина, прокомментировал отношение Лички и слухи о своем уходе из «Динамо».
— Какие впечатления от начала работы под руководством Валерия Карпина?
— Впечатления прекрасные. В принципе, как хотели играть и играли три года назад, так начинаем играть и сейчас. Мне это нравится. И всей команде нравится. Поэтому тренируемся, отрабатываем новые моменты и готовимся к чемпионату. Всё хорошо.
— Вы сделали отсыл к тому, что было три года назад. Правильно понимаю, что «Динамо» возвращается к той игре, которая практиковалась при Сандро Шварце?
— Что-то наподобие этого, да. Прессинг, контрпрессинг, игра высоко и быстрые движения.
— Карпин в общении себя уже проявил? Прочувствовали на себе его юмор?
— Да, на теориях он подобным образом выступает. Бывает смешно. (Улыбается.) Валерий Георгиевич объясняет многое на основе личного опыта, так что это останется внутри команды.
— К вам требования сильно поменялись при Карпине?
— Всё стало гораздо интенсивнее. С каждым разом набираешься больше и больше опыта. Взять хотя бы те 45 минут, на которые меня выпустили в товарищеском матче против 2DROTS — это, считай, интенсивная тренировка на полной скорости. Благодаря этому чувствуешь прилив сил — над этим надо работать дальше и каждый день заниматься, чтобы быть выше уровнем.
— Как вам атмосфера на этом матче с 2DROTS?
— Интересно. Прикольно. Но это для нас как обычная тренировка — получить игровое время. Получить 45 минут тяжелой тренировки.
— «Динамо» уже не первый раз проводит товарищеский матч с медиакомандой. Воспринимаете это уже не как шоу, а именно как серьезный предсезонный спарринг?
— Если сравнивать с предыдущей игрой, то да. Тогда был совсем другой формат. А сейчас нам сказали, что против 2DROTS мы должны выходить со стопроцентной концентрацией. Поэтому была полноценная самоотдача со стороны каждого игрока «Динамо».
— Вы при Личке практически выпали из состава «Динамо» в чемпионате с весны 2024 года. Есть надежда, что ситуация изменится и при Карпине будете играть в основе?
— Ну это не я выпал. Это тренер, как мне кажется, чуть-чуть не разбирается. Но это оставим за бортом. Если посмотреть статистику прошлого сезона, то даже в Кубке России, где я играл довольно много, в восьми матчах мне удалось набрать девять баллов. Поэтому, наверное, вопрос не ко мне, а к тренеру.
— Марцел как-то объяснял, почему перестал давать вам игровое время в чемпионате?
— Нет. Просто посадил на лавку без объяснения причин.
— Пытались у него выяснять эти причины?
— Нет, не пытался.
— В начале этого лета в СМИ появлялись новости, что вы можете уйти в «Крылья Советов», «Сочи» или «Торпедо». Что-то из этого было близко к реальности? Или, может быть, до сих пор реально?
— Ноль шансов. Я в «Динамо», у меня контракт с клубом. И я 100% остаюсь здесь до следующего года. Так что сейчас концентрация только на «Динамо», на тренировках и игре за клуб. Собираюсь с новым тренером доказывать свое место на поле, играть, получать больше игрового времени и также помогать «Динамо» стать чемпионом.
— Что будете считать для себя успешным выступлением в предстоящем сезоне?
— Успехом будет, если «Динамо» выиграет трофей — кубок или чемпионат.
— Ждете вызова от Карпина в сборную, если хорошо пойдет работа в «Динамо»?
— Посмотрим. Тут надо сначала играть в «Динамо», приносить пользу клубу.
— Минувшей весной публику радовал Ярослав Гладышев, показывавший высокую результативность в «Динамо» и сборной. С чем связываете то, что у него так «поперло»?
— Ну я бы не сказал, что поперло. Он в принципе отличный игрок, который ждал своего шанса и воспользовался им. Ярослав очень молод, способен развиваться и еще больше прогрессировать.
— Сильно на «Динамо» сказывается мартовская травма Константина Тюкавина, который вернется не раньше осени?
— Конечно, это большая потеря. И нам его не хватает. Но будем справляться так, как есть. И теми, кто есть.
Алексей Фомин