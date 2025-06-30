Радимов отреагировал на продление «Зенитом» контрактов с Кержаковым и Ерохиным

«Кержаков на роль третьего вратаря подходит: свой парень, ко всем победам причастен. Я думаю, он и сам свою роль понимает.



Ерохин в принципе тоже. Другое дело, что на его место можно было попробовать кого‑то из молодых. Но здесь есть гарантия. Гарантия для Семака в тренировочном процессе, выход на 5−10 минут в конце каких‑то матчей, когда нужно навязать борьбу. Вот для этого, наверное», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».