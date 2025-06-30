«Просто под руку попался». Александр Мостовой — о своей критике Гильермо Абаскаля

«Лично я против Абаскаля ничего не имею. Я всегда это говорил и отмечал, под руку он попался. Просто кто это и почему он пришёл в своё время в “Спартак”? Это глупо и смешно, когда он даже заявлял, что может возглавить сборную или ждёт приглашения от наших команд», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.