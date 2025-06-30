«Ждать чудес у нас времени нет». В «Зените» ответили на вопрос о воспитанниках

«Они (воспитанники. — Прим. “Чемпионата”) есть. Мы сейчас на этом сборе привлекаем к работе большое количество молодых игроков. Мы на каждый сбор берём молодых, лучших, мы хотим их использовать, смотрим на них долго. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы — дать молодому больше времени развиваться», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».