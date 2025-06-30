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«Ждать чудес у нас времени нет». В «Зените» ответили на вопрос о воспитанниках

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что сине-бело-голубые не могут ждать чудес от молодых игроков, так как клуб является заложником результатов.

Источник: Чемпионат.com

«Они (воспитанники. — Прим. “Чемпионата”) есть. Мы сейчас на этом сборе привлекаем к работе большое количество молодых игроков. Мы на каждый сбор берём молодых, лучших, мы хотим их использовать, смотрим на них долго. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы — дать молодому больше времени развиваться», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.