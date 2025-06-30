«Крылья Советов» объявили об уходе Гленна Бейла

«За это время Гленн стал важной частью команды: надёжным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нём с партнёрами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям. ПФК “Крылья Советов” благодарит за время, проведённое в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.