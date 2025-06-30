«Зенит» готов предложить Дзюбе работу в клубе после завершения карьеры

«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», — сказал Медведев «СЭ».