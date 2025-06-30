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Налоговая служба попросила суд признать футбольный клуб «Химки» банкротом

Налоговая служба просит арбитражный суд Московской области признать банкротом АНО «Футбольный клуб “Химки”» из-за задолженности перед бюджетом в размере более 448 млн рублей.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на документы. Отмечается, что заявление поступило в суд 20 июня. Пока оно оставлено без движения, так как заявителем не были представлены доказательства наличия имущества должника для финансирования процедуры банкротства.

Ранее «Химки» объявили о приостановлении деятельности клуба. Команда не смогла получить лицензию РФС-1, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге.

«Химки» завершили сезон-2024/2025 чемпионата России на 12-м месте в турнирной таблице. Место команды в высшем дивизионе занял «Пари Нижний Новгород».