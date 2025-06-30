Налоговая служба попросила суд признать футбольный клуб «Химки» банкротом

Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на документы. Отмечается, что заявление поступило в суд 20 июня. Пока оно оставлено без движения, так как заявителем не были представлены доказательства наличия имущества должника для финансирования процедуры банкротства.