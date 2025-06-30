Агент Писарского отреагировал на обвинения футболиста в ставке на матч со своим участием

«Мы ждём официального решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. От этого будем отталкиваться в своих дальнейших действиях. Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как преподносится в СМИ», — сказал Алексей Бобырь корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.