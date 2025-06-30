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Агент Писарского отреагировал на обвинения футболиста в ставке на матч со своим участием

Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы форварда «Сочи» Владимира Писарского, отреагировал на обвинения футболиста в ставке на матч со своим участием.

Источник: Чемпионат.com

Речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2). В первом тайме при счёте 1:0 в пользу своей команды Писарский совершил опрометчивый и грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку.

Букмекеры дали сигнал в РФС, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». КДК рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании (3 июля).

«Мы ждём официального решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. От этого будем отталкиваться в своих дальнейших действиях. Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как преподносится в СМИ», — сказал Алексей Бобырь корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.