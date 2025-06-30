«Почему он не может играть в компьютер?» Батраков публично заступился за Соболева

«Если у Соболева есть свободное время, почему он не может поиграть? Мне кажется, слишком много уделяют внимания тому, сколько играет Саша. Это его свободное время, в которое он может делать что угодно. Если ко всему с головой подходить, то игры не навредят спорту. Надо просто не перебарщивать, знать меру», — приводит слова Батракова интернет-портал «Советский спорт».