Канчельскис: наши руководители режут российский футбол. О каком развитии речь?

«Что касается жеребьёвки Кубка России, если в российском футболе присутствует бардак, он будет всегда. Наши руководители всегда нас удивляют. Я поражаюсь им. Они издеваются над российским футболом! Футбольный бог над нами глумится и наказывает из-за бездарных руководителей. Как бы надо мной ни смеялись, но я знаю — футбольный бог есть.



Руководители делают всё неправильно и не по футбольным понятиям. Им не стыдно так делать? Я раньше удивлялся всему, а сейчас просто над ними смеюсь. Они убивают и режут российский футбол. Это беда! О каком развитии футбола можно говорить, когда за 10 лет закрылось 60 клубов? Во всём мире идёт развитие футбола, кроме России. Говорят, что у нас 3,5 миллиона жителей в стране занимаются футболом. В России население 150 миллионов! Должно заниматься футболом 50 миллионов. Этим ещё и хвастаются — это позор. В СССР нас все боялись, а сейчас ни во что не ставят. Пускай посмотрят, сколько мы выиграли в период с 1960 по 1980 год», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.