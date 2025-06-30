«Зенит» проведет товарищеский матч с «Балтикой»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч против калининградской «Балтики» в рамках предсезонных сборов, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 6 июля на стадионе «Смена» и начнется в 19:30 мск. Ранее было объявлено, что 3 июля на этой же арене «сине-бело-голубые» сыграют с махачкалинским «Динамо».
По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Балтика» стала победителем Первой лиги.
В первом туре нового розыгрыша чемпионата России «Зенит» примет «Ростов», а «Балтика» на выезде встретится с московским «Динамо».