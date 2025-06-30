Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
04:00
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.42
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.50
Футбол. Зарубежный
02.07
Боруссия Д
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2

«Динамо» разгромило сербский ОФК в матче Братского кубка

Дебютный гол Осипенко помог Динамо победить сербский ОФК в матче Братского кубка.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало разгромную победу над белградским ОФК в матче Братского кубка по футболу.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Максим Осипенко (8-я минута), для которого это первый гол за «бело-голубых» после перехода из «Ростова», Ярослав Гладышев (21), Лука Гагнидзе (83) и Дмитрий Скопинцев (85, с пенальти).

В следующем матче товарищеского турнира «Динамо» 4 июля сыграет с белградским «Партизаном», а ОФК встретится с московским ЦСКА.