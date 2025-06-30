«Динамо» разгромило сербский ОФК в матче Братского кубка

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Максим Осипенко (8-я минута), для которого это первый гол за «бело-голубых» после перехода из «Ростова», Ярослав Гладышев (21), Лука Гагнидзе (83) и Дмитрий Скопинцев (85, с пенальти).